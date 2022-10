So gut verstehen sich Eros Ramazzotti und seine Ex Michelle

Eros Ramazzotti (58) und Michelle Hunziker (45) stehen sich auch nach ihrer Trennung noch nah! 1998 gaben sich der Musiker und die Moderatorin das Jawort, trennten sich allerdings vier Jahre später wieder. Aus ihrer gemeinsamen Zeit ging Tochter Aurora (25) hervor. Dank ihr werden die beiden sogar schon bald Großeltern. Wie gut ihre Patchwork-Familie klappt, zeigten sie bereits in einem Musikvideo des Sängers, in dem seine Ex und ihr Spross mitspielten. Offen plauderte Eros nun über sein gutes Verhältnis zu Michelle.

Im Interview mit Bunte schwärmte der 58-Jährige von seiner Ex-Frau: "Ich habe immer ein sehr gutes Verhältnis zu Michelle gehabt und habe es noch immer. Ich glaube, wir sind ein ziemlich tolles Beispiel dafür, wie zwei Menschen auch nach einer Trennung gut miteinander klarkommen können." Dass das nicht ständig ein Spaziergang ist, gab Eros aber auch offen zu: "Selbst wenn es nicht immer einfach ist, sondern viel Arbeit. Ich finde, das ist eine großartige Botschaft von Liebe, oder?"

Immer wieder kommen Gerüchte über ein Liebes-Comeback auf. Doch sogar ihre gemeinsame Tochter Aurora soll sich wünschen, dass Michelle und Eros weiterhin getrennt bleiben. "Ich hoffe, sie kommen nicht wieder zusammen!", hatte die 25-Jährige im März gegenüber Belve betont. Sie könne sich noch nicht einmal mehr an die beiden als Paar erinnern.

MEGA Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker im Februar 2022

Getty Images Eros Ramazzotti bei einem Event in Mailand im März 2017

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker mit Aurora und Eros Ramazzotti im Dezember 2021

