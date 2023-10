Michelle Hunziker schwärmte schon als Teenie für Eros!

Sie schwärmte schon lange für ihn! Michelle Hunziker (46) und Eros Ramazzotti (59) hatten sich 1998 das Jawort gegeben. Die Liebe der beiden war aber nur von kurzer Dauer: Vier Jahre nach der Hochzeit trennten sich der Musiker und die Moderatorin wieder. Aus ihrer gemeinsamen Zeit geht Tochter Aurora (26) hervor, die ihre Eltern mittlerweile zu stolzen Großeltern gemacht hat. Michelles Schwärmereien begannen aber bereits vor ihrem ersten Kennenlernen mit dem Sänger: Sie fand Eros schon als Teenager richtig gut.

Wie "heute" berichtet, offenbart die Blondine in der italienischen Talkshow "Verissimo", dass sie schon früh ein großer Fan des Musikers gewesen war. "Mein Traum war es, Eros Ramazzotti zu treffen, ich hatte alle seine Poster", gibt sie zu. Der Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Das Model erinnert sich noch an weitere Momente aus ihrer Kindheit: "Als ich jung war, hatte ich ein kleines Zimmer mit Blick auf eine riesige Wiese mit Kühen. Der Geruch von Schweinen eines nahegelegenen Bauernhofs wehte immer zu mir rüber."

Das Ehe-Aus veränderte jedoch nichts an der Beziehung der beiden zueinander. Im Interview mit Bunte schwärmte der 59-Jährige von seiner Ex-Frau: "Ich habe immer ein sehr gutes Verhältnis zu Michelle gehabt und habe es noch immer. Ich glaube, wir sind ein ziemlich tolles Beispiel dafür, wie zwei Menschen auch nach einer Trennung gut miteinander klarkommen können."

Michelle Hunziker, Moderatorin

Michelle Hunziker im November 2019

Eros Ramazzotti, Sänger

