"Zwei Freundinnen"-Aussage: Aleks Petrovic schiebt's auf Alk

Was hat sich Aleksandar Petrovic (31) bei dieser Aussage nur gedacht? Gemeinsam mit seiner Partnerin Christina Dimitriou (30) nimmt der Beau in diesem Jahr bei Temptation Island V.I.P. teil. Doch in der Show verliebte er sich offenbar in die Verführerin Vanessa Nwattu. Das Gefühlschaos verleitete ihn sogar zu der Aussage, er habe "zwei Freundinnen". Jetzt äußerte sich Aleks zu diesem Statement – er sei zu dem Zeitpunkt völlig betrunken gewesen.

"Ich habe jetzt schon in der Vorschau gesehen, dass die natürlich meinen dummen Witz gezeigt haben", äußerte sich Aleks in seiner Instagram-Story. Er wollte die Gelegenheit nutzen, um seine irritierenden Worte einzuordnen: "Wobei ich eigentlich von den Leuten hinter der Kamera gefragt wurde: 'Da du jetzt zwei Freundinnen hast, wie fühlst du dich?' Und da habe ich einfach nur einen dummen Witz draus gemacht, also bitte nicht ernst nehmen." Vor der Ausstrahlung der Folge graue es ihm aber ganz schön.

"Ich war komplett besoffen, das sieht man auch, wie ich da am Taumeln bin und mich dann über die eigene Wortwahl kaputtlachen muss", erinnerte er sich an die ominösen Szenen. Er habe einfach nur wiederholt, was ihm in den Mund gelegt worden sei, versicherte Aleks.

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

Temptation Island V.I.P., RTL+ Aleks und Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

