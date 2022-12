55. Geburtstag im Knast: Boris Becker bekam drei Kuchen!

Boris Becker (55) konnte immer auf die Unterstützung seiner Gefängnisgang zählen! Gerade erst wurde er aus der Haft in London entlassen: Dort hatte er wegen Insolvenzverschleppung seit dem vergangenen Mai eingesessen, bevor er nun nach Deutschland abgeschoben wurde. Deswegen musste die Tennislegende auch ihren 55. Geburtstag hinter Gittern verbringen, anstatt ihn mit ihren Liebsten zu feiern. Doch auch im Knast wurde Boris bestmöglich gefeiert!

Er bekam nämlich gleich drei Schokoladenkuchen! "Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Aber sie haben drei unterschiedliche Kuchen bekommen. Das habe ich nicht mal in Freiheit bekommen", erinnerte Boris sich im "SAT.1 Spezial. Boris Becker" dankbar an seine engen Bezugspersonen im Gefängnis zurück. Er habe sein Geschenk dann zwar mit allen teilen müssen – aber das habe er gerne getan: "Da ist man wirklich abhängig voneinander, man hält zusammen." Mit einigen Mitinsassen werde der Sportler nach deren Entlassung noch in Kontakt treten. "Ich glaube, dass ich mit einigen Häftlingen ewig verbunden bleibe. Wenn man gemeinsam ums Überleben gekämpft hat, das schweißt zusammen. Wir haben uns gebraucht", stellte er klar.

Im Interview mit Steven Gätjen (50) betonte Boris immer wieder, wie viel er seinen drei Kumpels im Knast zu verdanken habe. "Wir waren eine verschworene Gang", schwärmte er. Seine Verbindungen im Gefängnis zu einflussreichen Insassen hätten ihn vor anderen geschützt: "Die haben mein Leben gerettet."

Getty Images Boris Becker, April 2018

Getty Images Boris Becker, Tennislegende

©SAT.1/Nadine Rupp Boris Becker in "Sat.1 Spezial. Boris Becker"

