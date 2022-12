Das hält Sonja Zietlow von Jan als neuen Dschungel-Moderator

Ist Sonja Zietlow (54) mit der Wahl ihres neuen Co-Moderators zufrieden? In wenigen Wochen startet die neue Staffel des Dschungelcamps – jedoch mit einer kleinen Neuerung. Anstelle von Daniel Hartwich (44), der zehn Jahre lang an der Seite von Sonja das beliebte Reality-TV-Format moderiert hat, wird nun Jan Köppen (39) in Australien den ein oder anderen Witz reißen. Doch was hält die Moderatorin eigentlich von ihrem neuen Kollegen?

"Ich kenne das – alte Umgebung, neuer Typ, das ist mein Leben", witzelte die 54-Jährige im Interview mit RTL. Sie freue sich sehr, dass die Wahl auf Jan gefallen sei. "Er ist ein wirklich netter Typ. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass er einfach zu schlank und jung ist. Wenn er noch ein wenig älter wäre und ein bisschen dicklicher, dann würde ich besser daneben aussehen, aber ich werde mich anstrengen", betonte die Moderatorin neckisch. Es scheint, als trauere sie ihrem einstigen Co-Moderator wohl doch noch ein wenig hinterher...

Doch der 39-Jährige lässt sich davon nicht einschüchtern. "Ein paar Wochen sind es noch. Für dich könnte ich bis dahin noch 20 Kilo und Geheimratsecken draufpacken..." , spaßte der TV-Star. Der Moderator sei bereit dazu, alles für seinen neuen Job zu tun. "Und man darf auch alles mit mir machen – ich bin ja der Neue", stellte er klar.

Anzeige

Thomas Burg Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatorin

Anzeige

RTL / Stefan Menne Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, TV-Moderatoren

Anzeige

Getty Images Jan Köppen im Januar 2019 in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de