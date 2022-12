Taub auf einem Ohr: Louise Thompson leidet an PTBS-Attacken

Louise Thompson (32) durchlebt im Moment eine wirklich schwere Zeit. Mittlerweile ist es über ein Jahr her, dass ihr Sohn das Licht der Welt erblickte. Doch für die Influencerin war die Entbindung sehr traumatisierend, weswegen sie noch heute unter psychischen Problemen leidet. Auch körperlich geht es der Britin in den vergangenen Monaten immer wieder nicht gut. Nun verriet Louise, dass sie momentan sehr mit Panikzuständen zu kämpfen habe.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die brünette Beauty nun bei ihrer Community zu Wort und gab ein kleines Gesundheitsupdate. "Ich hatte in den letzten drei Tagen ein paar wirklich intensive, einer posttraumatischen Belastungsstörung ähnelnde Zustände und ich glaube, das muss mit meinem Ohr zusammenhängen", schilderte der ehemalige "Made In Chelsea"-Star. Wegen eines hartnäckigen Virus' sei sie aktuell nämlich auf einem Ohr komplett taub. Ein Großteil ihres psychischen Leidens würde zudem mit ihrem körperlichen Unwohlsein zusammenhängen.

"Mein Gehirn schaltet im Grunde genommen [...] in den Panikmodus, wenn etwas nicht richtig funktioniert. Und alles in meinem Körper ist im letzten Jahr praktisch zusammengebrochen", fuhr Louise fort. So könne sie bereits seit zahlreichen Monaten nichts mehr riechen oder schmecken. Ihr Hörverlust sei für sie jedoch noch wesentlich frustrierender, weil sie das Gefühl habe, alles sei miteinander verbunden. "Es fühlt sich einfach so an, als wäre es so nah an meinem Gehirn und das macht mich völlig verrückt", erzählte sie.

