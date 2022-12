Ihre Bluttests zeigen: Louise Thompson ist an Lupus erkrankt

Louise Thompson (32) macht aktuell eine schwere Zeit durch. Nach der traumatischen Geburt ihres Sohnes hat die "Made in Chelsea"-Bekanntheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So verriet sie im September, dass sie womöglich an dem seltenen Asherman-Syndrom leidet, das für Verwachsungen in der Gebärmutter sorgt. Vor wenigen Wochen berichtete sie dann von schlimmem Ausschlag im Gesicht. Nun gab Louise preis, dass bei ihr auch noch die Autoimmunkrankheit Lupus diagnostiziert wurde.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Influencerin nun mit einem kleinen Gesundheitsupdate bei ihren Fans. "Ich hatte gestern ein Telefonat mit einem der Rheumatologen und sie haben weitere Bluttestergebnisse zurückbekommen", begann die Mutter zu erzählen. Bei den Tests sei schließlich herausgekommen, dass sie unter medikamenteninduziertem Lupus leidet. "Das führt dazu, dass ich sehr müde bin. Ich habe auch angefangen, wirklich unerträgliche Gelenkschmerzen zu bekommen", schilderte Louise. Vor allem wenn sie längere Zeit sitze oder ihre Beine übereinanderschlage, machen sich diese Probleme bemerkbar. Darüber hinaus habe sie im Moment mit unerträglichen neurologischen Symptomen und einer schlimmen Erkältung zu kämpfen.

Für die Britin scheint es alles andere als leicht zu sein, sich an ihren neuen Lebensstil zu gewöhnen, den die Krankheit mit sich bringt. "Sport war ein wichtiger Teil meines Lebens und es ist einfach so hart, sich an all diese neuen medizinischen Bedingungen anpassen zu müssen", erzählte sie.

Anzeige

Instagram / louise.thompson Louise Thompson und ihr Sohn Leo im September 2022

Anzeige

Instagram / louise.thompson Louise Thompson, "Made in Chelsea"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / louise.thompson Louise Thompson im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de