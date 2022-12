Das will Fürst Albert seiner Familie zu Weihnachten schenken

Fürst Albert II. von Monaco (64) kümmert sich persönlich um die Geschenke für seine Familie! Bei ihm und seiner Frau Fürstin Charlène (44) sowie den gemeinsamen Kindern Prinzessin Gabriella (8) und Prinz Jacques (8) geht es festlich zu: Sie eröffneten bereits gemeinsam den Weihnachtsmarkt in Monaco und verteilten freudestrahlend Geschenke an Kinder. Nun verriet Albert auch, was seine Liebsten dieses Jahr von ihm zu Weihnachten bekommen!

Wie Albert People erzählte, konnte er die Geschenke wegen der vielen Arbeit in den vergangenen Tagen noch nicht besorgen – das wolle er dann aber kurz vor dem Fest erledigen. "Die Kinder werden verschiedene Spielsachen bekommen, verschiedene Spiele. Aber nichts Besonderes", erklärte er. Das Interesse der Achtjährigen würde sich eben ständig ändern – gerade erst sei die Super-Mario-Phase vorbeigegangen. Was seine Frau bekomme, wollte der Royal nicht verraten. "Es ist etwas Praktisches", erzählte er nur. Das habe sich seine Liebste gewünscht. Aber das werde nicht das einzige Präsent für Charlène bleiben.

Albert ließ sich auch nicht richtig entlocken, wo die Familie die Feiertage verbringt. "Weihnachten selbst wird hier in Monaco sein und dann nehmen wir uns eine Woche frei für einen Familienurlaub, um das neue Jahr an einem anderen Ort zu erleben", plauderte er aus – nähere Details behielt der Fürst jedoch für sich.

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco in New York 2022

Getty Images Fürst Albert von Monaco und Fürstin Charlène mit ihren Zwillinge Jacques und Gabriella

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène im November 2022

