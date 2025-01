Fürst Albert genießt Zirkusbesuch mit Gabriella und Jacques

Das Zirkusfestival in Monaco hat eine lange Tradition. Am vergangenen Sonntag stattete Fürst Albert II. (66) der bunten Veranstaltung einen Besuch ab und nahm seine Kinder, Prinz Jacques (10) und Prinzessin Gabriella (10), mit in die Manege. Auf Fotos des Abends posiert der Ehemann von Fürstin Charlène (46) gemeinsam mit seinen Sprösslingen für die Fotografen. Mit dabei ist auch seine Schwester, Prinzessin Stéphanie (59), die seit 2006 als Präsidentin des Festivals arbeitet, sowie ihre Tochter Camille Gottlieb (26). Komplettiert wird die Gruppe von Bodie Wittstock, einer Cousine von Jacques und Gabriella.

Die fürstlichen Zwillinge sind inzwischen zehn Jahre alt und dürfen an immer mehr öffentlichen Terminen mit ihren Eltern teilnehmen. Auch bei der Neujahrsansprache von Papa Albert präsentierten sich die beiden Monegassen kürzlich von ihrer besten Seite. Wie ein Video auf dem Instagram-Account des Palasts zeigt, hielt der 66-Jährige erst eine kurze Rede, bevor seine Kinder dazukamen und gleich auf drei Sprachen verkündeten: "Ein frohes neues Jahr!"

Über die Jahre kursierten immer wieder Trennungsgerüchte um Albert und Charlène. Auch bei dem Familienausflug in den Zirkus war die einstige Schwimmerin nicht mit von der Partie. Die gebürtige Südafrikanerin zeigt sich nicht so häufig wie ihr Ehemann in der Öffentlichkeit. Allerdings gab sie im vergangenen November einen kleinen Einblick in den Alltag mit ihren Kindern. "Gabriella ist sehr neugierig. Sie ist sehr fasziniert von der Welt und dem Leben im Allgemeinen", plauderte die Blondine gegenüber der Gala aus und fügte hinzu: "Jacques hingegen ist sehr aufmerksam. Er ist eher zurückhaltend und von Natur aus sehr ruhig."

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert mit ihren Kindern Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques

Eric Mathon / Fürstlicher Palast Fürstin Charlène und ihre Kinder, Jacques und Gabriella

