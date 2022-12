Nach Hauskauf: Wollen Mola Adebisi und Adelina Nachwuchs?

Wie steht es bei Mola Adebisi (49) und Adelina Zilai um den Nachwuchs? Seit rund zwei Jahren sind der einstige Viva-Moderator und die Blondine ein Paar. Kennengelernt haben sich die zwei Turteltauben per Facebook – die Beauty sei ein Riesenfan von ihm gewesen. Vergangenes Jahr hatten die beiden ihr TV-Debüt, als sie beim Sommerhaus der Stars teilnahmen. In der Show hatten sie bewiesen, dass sie ein Team sind. Jetzt scheinen Mola und Adelina für den nächsten Schritt bereit zu sein.

Im Interview mit Explosiv gaben die zwei private Einblicke und zeigten ihr Haus, welches sie neu erworben hatten. Mit rund 100 Quadratmetern haben Mola und Adelina von nun an viel Platz in ihrer neuen Bude – ob sie sich einen weiteren kleinen Mitbewohner vorstellen könnten? Auf die Frage nach der Kinderplanung hatte zumindest Mola eine klare Antwort parat: "Wenn's passiert, dann passiert's." Ganz abgeneigt zu sein, scheint das Pärchen also nicht.

Allerdings müsste dann einiges umgestellt werden – doch für Mola stelle dies kein Problem dar. "Es gäbe ein Platz für ein Kind, dann würde Adelina ihren begehbaren Kleiderschrank verlieren und dann müsste Daisy unser Bett nach oben verfrachten. Dann würde auf dem Dachboden das Bett stehen – hier würden die Schränke reinwandern und da würde das Baby reinwandern", erklärte der 49-Jährige.

RTL / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Adelina Zilai und Mola Adebisi

TVNOW / Stefan Gregorowius Mola Adebisi und seine Freundin Adelina Zilai, 2021

Getty Images Mola Adebisi, Moderator

