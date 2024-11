Fleetwood Mac: Apple TV+ plant exklusive Band-Dokumentation

Musikfans aufgepasst: Die legendäre Band Fleetwood Mac wird in einer neuen Dokumentation auf Apple TV+ gewürdigt. Am Dienstag gab der Streaming-Dienst bekannt, dass er gemeinsam mit dem Regisseur Frank Marshall einen vollständig autorisierten Film über die britisch-amerikanischen Musiker produzieren wird. Fans können sich somit auf tiefe Einblicke in die über 50-jährige Geschichte der Band freuen, die zu den erfolgreichsten Gruppen aller Zeiten zählt.

Frank Marshall, der bereits für preisgekrönte Musikdokumentationen wie "The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart" verantwortlich war, zeigte sich begeistert von dem neuen Projekt. "Ich bin fasziniert davon, wie diese unglaubliche Geschichte eines enormen musikalischen Erfolgs zustande kam", erklärte er in einer Pressemitteilung. "Fleetwood Mac haben es irgendwie geschafft, ihr oft chaotisches und beinahe opernhaftes Privatleben in ihre eigene Geschichte in Echtzeit zu integrieren, die dann zur Legende wurde. Dieser Film wird von der Musik und den Menschen handeln, die sie erschaffen haben." Auch Produzent Nicholas Ferrall äußerte sich erfreut über die Zusammenarbeit: "Wir sind begeistert, unsere kreative Partnerschaft mit Frank und dem talentierten Team fortzusetzen."

Die Dokumentation wird bisher ungesehenes Material, exklusive neue Interviews und besondere Archivaufnahmen der verstorbenen Christine McVie enthalten. Fleetwood Mac, bestehend aus Mick Fleetwood (77), John McVie (79), Christine McVie, Lindsey Buckingham (76) und Stevie Nicks (76), haben weltweit über 220 Millionen Alben verkauft und prägten mit Hits wie "Go Your Own Way" und "Dreams" eine ganze Generation. Die Band ist bekannt für ihre turbulenten persönlichen Beziehungen, die oft Stoff für ihre Musik lieferten. Vor allem das legendäre Album "Rumours" aus dem Jahr 1977, das von den Beziehungsproblemen innerhalb der Band inspiriert war, zählt zu den meistverkauften Alben der Musikgeschichte und machte sie weltweit berühmt.

Getty Images Die Band Fleetwood Mac

Getty Images Lindsey Buckingham (2. v.r.) mit seinen ehemalige Band-Kollege von Fleetwood Mac

