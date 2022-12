"Saving Mr. Banks"-Star Ronan Vibert mit 58 Jahren gestorben

Große Trauer um Ronan Vibert. Der Brite hatte sich zu Lebzeiten einen Namen als Schauspieler gemacht. Auch international feierte er große Erfolge: So spielte er unter anderem in den Serien "Inspector Barnaby" und "Penny Dreadful" sowie in einigen Filmen wie "Saving Mr. Banks" mit. Doch nun wurde die traurige Nachricht bekannt gegeben: Ronan ist im Alter von gerade einmal 58 Jahren verstorben.

Das berichtet nun Deadline. Laut Angaben seines Managements sei der Darsteller am Donnerstagabend nach kurzer Krankheit verstorben. Was genau Ronan fehlte, ist allerdings nicht bekannt. Er hinterlässt neben zahlreichen Fans auch seine Ehefrau Jess Grand Vibert. In den kommenden Tagen soll nun eine Trauerfeier für seine engste Familie stattfinden.

Nach Bekanntwerden der tragischen Nachrichten zollten zahlreiche User auf Twitter dem 58-Jährigen Tribut. "Heute ist ein unfassbar trauriger Tag. Ronan Vibert ist verstorben" und "Ruhe in Frieden Ronan Vibert. Mein Beileid an die Familie", drückten nur zwei von vielen Nutzern ihre Trauer auf der Social-Media-Plattform aus.

Getty Images Ronan Vibert, Schauspieler

Getty Images Ronan Vibert, Schauspieler

Getty Images Ronan Vibert, Dezember 2013

