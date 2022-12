Schräg: Katie Price bekam Geld für Fotos mit Profifußballern

Katie Price (44) wusste sich finanziell zu helfen! Die TV-Persönlichkeit fiel in der Vergangenheit immer wieder mit Negativschlagzeilen auf. Bevor sich die gebürtige Britin und ihr Partner Carl Woods (33) endgültig trennten, veröffentlichte er zum Beispiel ein Privatgespräch zwischen ihnen, in denen es um Katies Drogenkonsum ging. Noch dieses Jahr soll eine Dokumentation über die Fünffach-Mutter erscheinen. Jetzt wurde bekannt, dass in der Doku auch zu sehen sein wird, wie Katie mithilfe von Fußballern Geld verdient haben soll.

In einem Trailer zur Doku "Shameless: The Rise and Fall of Katie Price" (zu deutsch: "Schamlos: Der Aufstieg und Fall der Katie Price"), der auf thesun.co.uk zu sehen ist, wird das ehemalige Model von Medienmachern beschuldigt, sich absichtlich mit bekannten Profifußballern fotografiert lassen zu haben. Sie soll Paparazzi aufgefordert haben, sie für Fotos mit Sportstars zu bezahlen, damit die Fotografen die Aufnahmen an Magazine verkaufen konnten. "Sie war clever, sie verstand, wie alles funktionierte, sie war schlau", erinnerte sich ein Journalist in der Doku an Katies Vorgehensweise zurück.

In der Doku soll es um Katies Karriere in der Öffentlichkeit gehen, die in den 1990-er-Jahren begann. Nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp im Jahr 2004, in dem sie Peter Andre (49) kennenlernte und anschließend heiratete, ging es für sie steil bergauf. In den letzten Jahren fiel Katie jedoch vor allem mit ihrem Drogenkonsum, ihren Schönheits-OPs und und ihren kurzlebigen Beziehungen auf.

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Instagram / katieprice Katie Price im September 2022

