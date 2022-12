So reagiert Katie Price auf Vorwürfe und Trennung von Carl

Wie geht Katie Price (44) damit um, dass ihr Ex sie öffentlich schlechtgeredet hat? Zwischen dem einstigen Boxenluder und Male Model Carl Woods scheint es dieses Mal endgültig aus zu sein. Nachdem er ihr gerade erst Untreue vorgeworfen hatte, schienen sie sich noch einmal aufgerafft zu haben – doch jetzt betonte Carl erneut, dass er sich von seiner Verlobten getrennt habe und ihr Drama nicht mehr mitmachen könne. Darüber hinaus veröffentlichte er diffamierende Aufnahmen, in denen seine Ex-Verlobte über ihren Kokainkonsum spricht. Nun äußerte Katie sich erstmals indirekt zur Trennung.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 44-Jährige jetzt ein Video, das wohl ihre Gedanken zu dem ganzen Thema widerspiegeln soll: Hier tanzt ein Mann im Anzug zu Songzeilen wie: "Heute wird ein guter Tag werden", "Nimm die Negativität aus meinem Gesicht" oder "Ich will nur von Positivität umgeben sein". Etwas später veröffentlichte Katie zudem folgendes Zitat: "Starke Frauen werden nicht einfach so geboren. Wir werden geschmiedet durch die Herausforderungen des Lebens."

Weiter heißt es: "Mit jeder Herausforderung wachsen wir mental und emotional. Wir bewegen uns vorwärts – und das erhobenen Hauptes und mit einer Stärke, die man nicht leugnen kann." Katie sei "eine Frau, die einen Sturm durchgestanden und überlebt hat". Was sagt ihr zu ihrer Reaktion? Stimmt ab!

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

