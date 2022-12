Das passierte hinter den "Kevin – Allein zu Haus"-Kulissen

Die beiden Einbrecher mussten bei "Kevin – Allein zu Haus" so einiges einstecken. Doch auch in der Fortsetzung blieben sie nicht verschont und mussten sich so einiges von Macaulay Culkins (42) Charakter gefallen lassen. Joe Pesci (79), der Harry in den Kultweihnachtsfilmen dargestellt hat, verrät nun, dass nicht bloß seine Rolle nicht spurlos davongekommen ist. Von einer Szene in "Kevin – Allein zu Haus" hat Joe sogar Verbrennungen davongetragen!

Um die Einbrecher aus seinem Haus zu vertreiben, lässt sich der kleine Kevin einiges einfallen. So ist er auch für eine Sprengfalle verantwortlich, die Harrys Mütze in Brand setzt. Das war offenbar nicht bloß unangenehm für den Charakter, sondern auch für den Schauspieler! Denn der Oscarpreisträger habe "schwere Verbrennungen am Oberkopf" erlitten, wie er gegenüber People verrät. Diese seien "zu den erwarteten Beulen, blauen Flecken und allgemeinen Schmerzen, die man mit dieser Art von körperlichem Humor in Verbindung bringt" hinzugekommen.

Mit den beiden Filmen bringe Joe jedoch nicht bloß schlechte Erfahrungen in Verbindung. "Es war eine nette Abwechslung, diese Art von Slapstick Comedy zu machen", gibt der "GoodFellas"-Darsteller zu.

United Archives GmbH Macaulay Culkin, Joe Pesci und Daniel Stern in "Kevin – Allein in New York"

Getty Images Joe Pesci, Schauspieler

United Archives GmbH Joe Pesci und Daniel Stern in "Kevin – Allein in New York"

