Samuel L. Jackson likte nicht jugendfreien Content im Netz

Nanu – auf welche Seiten hat sich Samuel L. Jackson (74) denn da verirrt? Der US-amerikanische Schauspieler hat vor allem durch seine Rollen in "Pulp Fiction", Jurassic Park oder Iron Man weltweite Bekanntheit erlangt. Mit dem Erfolg gingen jedoch auch harte Lebensphasen einher – denn der Filmdarsteller hatte mit schweren Suchtproblemen zu kämpfen. Heute ist der Filmproduzent gesund und tobt sich mit einer Followerschaft von 7,8 Millionen Menschen im Netz aus. Dort kam es für Samuel nun jedoch zu einem unangenehmen Vorfall.

Auf Twitter liegt der Name der Hollywood-Legende aktuell voll im Trend. Der Grund: Fans entdeckten, dass sein Account an seinem Geburtstag einige Videos mit nicht jugendfreien Inhalten gelikt hat. Ob sich der 74-Jährige da in den anrüchigen Tiefen des Internets verloren hat? Obwohl ihn offenbar einige Fans versuchten zu warnen, war es bereits zu spät – immerhin sind einige Screenshots im Umlauf, auf denen seine Likes für die Ewigkeit festgehalten wurden.

"Ich glaube, jeder liebt ihn jetzt noch mehr" oder "Er hat bestimmt vergessen, auf seinen privaten Account zu wechseln", feierten ihn einige Follower dafür auf Social Media. Andere treue Anhänger haben jedoch eine andere Theorie: Vielleicht hatte sich eine andere Person Zugriff auf seinen Account verschafft. Samuel selbst äußerte sich noch nicht zu seinen pikanten Likes.

Samuel L. Jackson, Schauspieler

Samuel L. Jackson im Oktober 2022

Samuel L. Jackson, Schauspieler

