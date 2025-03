Samuel L. Jackson erinnert sich an Bruce Willis' Ratschläge

Samuel L. Jackson (76) erinnerte sich kürzlich an einen prägenden Ratschlag von Bruce Willis (70). Während der Dreharbeiten zu "Stirb langsam – Jetzt erst recht" im Jahr 1995 erklärte Bruce ihm, wie wichtig es sei, eine ikonische Rolle zu finden, die man immer wieder spielen könne – selbst wenn andere Filme floppen. Bruce nannte als Beispiele Arnold Schwarzeneggers (77) Terminator, Sylvester Stallones (78) Rocky und natürlich seine eigene Rolle als John McClane. Samuel erkannte die Bedeutung dieses Rates erst später, als er Nick Fury im Marvel-Universum spielte: "Oh, ich mache genau das, was Bruce gesagt hat", erzählte er nun der Vanity Fair anlässlich eines Artikels zu Bruce' 70. Geburtstag.

Seit seinem ersten Auftritt als Nick Fury in "Iron Man" ist Samuel einer der wiederkehrenden Fixpunkte im "Marvel Cinematic Universe". Er war in insgesamt über einem Dutzend Marvel-Projekten zu sehen, darunter große Kinofilme wie "Avengers: Age of Ultron" und die Disney+-Serie "Secret Invasion". Der Schauspieler unterschrieb laut der Entertainment Weekly damals einen ungewöhnlichen Neun-Filme-Deal für den Charakter und sieht Nick Fury heute als eine von mehreren Rollen, die seiner Karriere Stabilität gegeben haben. Neben Fury war er unter anderem auch als Jedi-Meister Mace Windu in Star Wars oder als Frozone in "Die Unglaublichen" zu sehen.

Bruce und Samuel, die in vier Filmen gemeinsam vor der Kamera standen, entwickelten über die Jahre eine enge Arbeitsbeziehung. Neben "Stirb langsam – Jetzt erst recht" und "Pulp Fiction" spielten sie auch in "Unbreakable" sowie dessen Fortsetzung "Glass" zusammen. Der 70-Jährige, der mit seiner Rolle als John McClane Kinogeschichte schrieb, liebte es, in Franchise-Filmen mitzuwirken – darunter "Sin City" und "The Expendables". Samuel schätzt den Rat seines Kollegen und sieht in Bruce nicht nur einen talentierten Schauspieler, sondern auch eine inspirierende Persönlichkeit. Das Erfolgsgeheimnis der beiden? Vielleicht die Leidenschaft für unvergessliche Rollen, die Fans bis heute begeistern.

Samuel L. Jackson, James McAvoy und Bruce Willis im Film "Glass"

Getty Images Der Cast von "Glass" bei der Film-Premiere in London

