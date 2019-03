Vor drei Jahren sprach Schauspieler Samuel L. Jackson (70) erstmals öffentlich über die Schattenseiten seiner Karriere. Während seines Auftritts bei den BET-Awards gestand er, lange Zeit drogenabhängig gewesen zu sein. Vor seinem Durchbruch als Filmstar spielte er Theater und habe jedes Mal, wenn er auf der Bühne stand, unter Drogeneinfluss gestanden. 1991 wagte der heute 70-Jährige dann endlich den entscheidenden Schritt. Sein Leben änderte sich schlagartig – und Samuel ist seitdem endlich drogenfrei!

"Ich war müde vom high werden, von dem Energieverbrauch. Ich war auf Ruben Santiagos Junggesellenparty und trank den ganzen verdammten Tag Tequila", offenbart der Schauspieler im Interview mit Esquire Online. Auf dem Weg nach Hause entschied er, er brauche etwas Koks. Zu Hause fiel er volltrunken in Ohnmacht, bevor er die Drogen überhaupt nehmen konnte. "Meine Frau und meine Tochter fanden mich auf dem Boden", erinnert sich Samuel. "Sie rief meinen besten Freund an, der Drogenberater war. Am nächsten Tag war ich in der Entzugsklinik." Samuel schaffte den Entzug und kam endlich vom Crack los. "Mir war nur nicht klar, dass ich bereit war dort hinzugehen, aber ich war bereit."

Nach seinem Entzug war alles anders: Samuel fühlte sich wie neugeboren und stand erstmals total nüchtern vor einer Kamera. "'Jungle Fever' war das Erste, was ich jemals ohne irgendeine Substanz in meinen Körper gemacht habe", verrät der 70-Jährige im Interview.

Getty Images Samuel L. Jackson bei der "Glass"-Premiere in London

Jason Merritt/Getty Images Samuel L. Jackson bei der Premiere von "The Hateful Eight"

Getty Images Samuel L. Jackson bei der Premiere von "Avengers: Infinity War"

