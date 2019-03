Treffen sich britische Royals und ein Hollywood-Star – und werden dicke Kumpels! Samuel L. Jackson (70) war bei der Premiere des neuen Marvel-Streifens "Captain Marvel". Darin spielt der Hollywood-Superstar Nick Fury, den Direktor des Geheimdienstes S.H.I.E.L.D.. Bei einem Interview auf dem roten Teppich gab der 70-Jährige sogar eine kleine private Anekdote zum Besten: Er kennt Prinz Harry (34) und William (36) ziemlich gut – und hat sogar gemeinsame Selfies auf seinem Telefon!

Dem Onlineportal Hello! erzählte Samuel: "Ich habe Bilder von mir und Harry", als er danach gefragt wurde, ob er Selfies mit irgendwem aus der royalen Familie habe. Die beiden hätten zusammen Polo gespielt, im Jahr 2015 in Ascot war das, Fotografen haben die beiden damals abgelichtet. Dann plaudert der "Pulp Fiction"-Star aus dem Nähkästchen: "Er ist cool, ja, wir haben viel miteinander geredet. Ich traf ihn, als er noch jung war, als er und sein Bruder an der St. Andrews (Universität) waren." Sie würden sich ab und an mal wiedersehen: "Ich stoße gelegentlich auf sie."

Übrigens: Das Polo-Match von damals habe Prinz Harry gewonnen, soll Samuel laut Hello! auf seinem Instagram-Account gepostet haben. Dazu habe er schon damals geschrieben: "Habe ihn vor Jahren am St. Andrews getroffen, gutes Kind damals, guter Mann jetzt!"

Getty Images Prinz Harry und Prinz William in Windsor

Getty Images Samuel L. Jackson bei der "Glass"-Premiere in London

Getty Images Prinz Harry und Prinz William

