Familie besorgt: Rapper Theophilus London vermisst gemeldet!

Theophilus London hat sich im Laufe seiner Karriere einen großen Namen in der Musikbranche gemacht: Der Rapper begeistert mit seinen Songs wie beispielsweise "Wine & Chocolates", "Only You" oder auch "Can't Stop" zahlreiche Supporter. Zudem arbeitete er unter anderem auch bereits mit Kanye West (45) zusammen. Doch jetzt machen sich seine Liebsten und Fans große Sorgen um ihn: Theophilus ist schon seit Monaten verschwunden – und seine Familie hat ihn jetzt sogar als vermisst gemeldet!

Laut einem Bericht von Variety hätte Theophilus' Familie das letzte Mal im Juli 2022 von ihm gehört – seither sei er nicht mehr erreichbar und auffindbar. Aus diesem Grund haben die Angehörigen inzwischen auch eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in Los Angeles aufgegeben. "Theo, dein Vater liebt dich, mein Sohn. Wir vermissen dich. Und alle deine Freunde und Verwandten suchen nach dir. Wo immer du bist, schick uns ein Signal. Egal was passiert, wir werden dich holen, mein Sohn", ließ Theophilus' Vater Lary Moses London zudem in einem Statement verlauten.

Auch Theophilus' Cousin Mikhail Noel macht sich große Sorgen! Der Angehörige bat bereits auf Instagram die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem "I Stand Alone"-Interpreten. "Theo wurde seit Juli nicht mehr gesehen", verdeutlichte er seine Sorgen.

