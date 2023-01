Fans können aufatmen: Rapper Theophilus London aufgetaucht

Was war da los? Der amerikanische Musiker Theophilus London (35) hat sich seit über fünf Monaten nicht mehr über seine Social-Media-Plattformen bei seinen Fans gemeldet. Auch seine Familie hatte anscheinend seit geraumer Zeit nichts von dem Rapper gehört. Vor etwa einer Woche haben Angehörige wohl letztendlich eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben. Heute kam die beruhigende Information von seinem Cousin: Theophilus soll wieder aufgetaucht sein.

"Wir haben Theo gefunden. Er ist sicher und wohlauf", schrieb Mikhail DjKellz Noel in einem Beitrag auf seinem Instagram-Profil. In der Bildunterschrift bedankte er sich bei den Fans des Künstlers: "Ich schätze wirklich die Unterstützung aller bei der Suche nach meinem Cousin. [...] Gott segne jeden Einzelnen von euch." Wo Theophilus gefunden wurde oder was in den vergangenen Monaten mit dem Hip-Hopper los war, berichtete Mikhail jedoch nicht.

Nicht nur seine Familie, sondern auch seine über 200.000 Follower machten sich offensichtlich Sorgen um Theophilus. Unter seinem letzten Beitrag auf Instagram machten sie ihren Gedanken Platz mit Kommentaren, wie: "Ich hoffe, du bist okay. Möge der Herr dich beschützen, Theo" oder "Bleib in Sicherheit, Theo. Wir brauchen dich."

