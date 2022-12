Nach Netzpause: Stefan Mross teilt neues Trennungsstatement!

Stefan Mross (47) meldet sich zurück! Im November verkündeten der Musiker und seine Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) das, was viele ihrer Fans schon vermutet hatten: Die beiden gehen privat fortan getrennte Wege. Inzwischen ist die Beauty bereits wieder glücklich vergeben. Ihr Ex hingegen ist augenscheinlich noch immer sichtlich geknickt. In den vergangenen Tagen legte er sogar eine Netzpause ein. Nun ist Stefan wieder zurück – und äußert sich abermals zum Liebes-Aus!

Via Instagram teilte Stefan nun weitere Zeilen zum Ehe-Aus mit seinen Fans. "Uns beiden ist es unglaublich wichtig, auch weiterhin als 'Team' zu agieren, oder wie es in einem unserer Duette heißt 'Stark wie zwei' zu sein", erklärte er zu einem Foto, welches ihn zusammen mit Anna-Carina zeigt. Den beiden sei es zudem ein Anliegen, trotz Trennung dem anderen auch weiterhin Glück aus tiefstem Herzen zu wünschen. "Eine Trennung kann auch mit Verständnis füreinander funktionieren", schrieb der 47-Jährige weiter.

Privat sind Stefan und Anna-Carina zwar getrennt, doch beruflich wollen die zwei auch weiterhin an einem Strang ziehen. Im November erklärten sie, dass ihre geplante Tour stattfinden werde. "Musik schafft das, was Liebe manchmal nicht kann. Sie bleibt", hatten die Schlagerstars dazu geschrieben.

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross auf dem Münchner Oktoberfest 2017

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina

