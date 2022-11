So lief Stefan Mross und Anna-Carinas Konzert nach Trennung

Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) machen trotz Differenzen ihre Arbeit. Die beiden Schlagerstars waren zwei Jahre lang verheiratet, bevor Ende Oktober Gerüchte über ihr Liebes-Aus die Runde machten. Vor wenigen Tagen bestätigten die Sänger dann das, was viele schon geahnt hatten: Sie haben sich tatsächlich voneinander getrennt. Auch wenn sie sich nun nicht mehr das Bett teilen, teilen sie sich dennoch eine Bühne: Stefan und Anna-Carina traten nach ihrer Trennung das erste Mal wieder gemeinsam auf – es ist aber nicht mehr dasselbe wie davor.

Die beiden Schlagerstars bleiben professionell: Trotz ihrer Trennung sangen sie nun gemeinsam. Doch die Harmonie, die man sonst bei ihren Auftritten verspürt hatte, ist kaum noch wahrnehmbar. Die Sänger haben während ihrer Show zwar versucht, gut gelaunt zu wirken – doch das Publikum konnten sie davon nicht wirklich überzeugen. "Heute steht die Musik im Fokus. Von dem her dürften wir heute 3000 bis 4000 Leute glücklich machen", erklärte Stefan in einem RTL-Interview nach dem Konzert und fügte hinzu: "Musik ist unser Leben. Und das soll auch so bleiben."

Doch wie ging es Anna-Carina eigentlich damit? Während ihrer Show ist die 30-Jährige den Blicken ihres Ex' ausgewichen und auch auf Umarmungen reagierte sie zurückhaltend. "Musik ist einfach etwas Wundervolles. Musik berührt die Menschen. Und ich glaube, es gab heute echt ein paar sehr emotionale Momente", plauderte sie nach dem Auftritt aus.

Getty Images Stefan Mross im Mai 2015

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross bei "Die Beatrice Egli-Show" im April 2022

Getty Images Anna-Carina Woitschack im April 2022

