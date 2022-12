"Tu es nicht": Jessie James Deckers Mum riet ihr von Sex ab

Jessie James Deckers Mutter wollte sie davon abhalten, mit Eric (35) zu schlafen! Die Countrysängerin ist mittlerweile bereits seit fast zehn Jahren mit dem ehemaligen Football-Profi Eric Decker verheiratet. Das Paar hat außerdem drei gemeinsame Kinder. Die Mutter der Dancing with the Stars-Teilnehmerin war nach dem ersten Kennenlernen begeistert von ihrem zukünftigen Schwiegersohn. Trotzdem riet sie ihrer Tochter, nicht zu schnell körperlich zu werden.

Im Podcast "Got It From My Momma", plauderte Karen Parker über das Liebesleben ihrer Tochter. Die erste Begegnung mit dem Vater ihrer Enkelkinder sei zufällig gewesen. Sie sei in Eric reingelaufen, als dieser auf dem Weg zu Jessica war. Daraufhin habe sie die heute 34-Jährige direkt kontaktiert: "Ich sagte: 'Jessica, ich weiß, dass du mit diesem Typen schlafen willst. Aber tu es nicht!" Die 55-Jährige habe ergänzt: "Er ist so schön, aber ihr habt euch gerade erst kennengelernt."

Im Sommer dieses Jahres teilte die "Eric & Jessie"-Protagonistin mit, dass sie in den vergangenen Jahren neben den schönen Momenten auch einige Tiefpunkte erlebt habe. Jessica hat mit Depressionen zu kämpfen. "Meine Ängste sind schlimmer geworden, mein Selbstwertgefühl, mein Selbstvertrauen", räumte die Musikerin ein.

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker im Mai 2022

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker und ihre Familie

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James und Eric Decker im März 2020

