Glitzernde Kugel: Jessie James Decker zeigt ihren Babybauch

Sie zählt die Tage bis zur Geburt. Jessie James Decker und ihr Mann Eric Decker (36) haben drei gemeinsame Kinder. Nach ihren beiden Söhnen und ihrer Tochter war die Familienplanung noch längst nicht abgeschlossen. Denn das Paar erwartet seinen vierten Nachwuchs – wie die Countrysängerin erst verriet, darf sie sich über einen weiteren Sohn freuen. Bis es so weit ist, genießt Jessie einen Tag mit ihren Liebsten und zeigt stolz ihren Babybauch!

Auf Instagram teilte die 35-Jährige niedliche Schnappschüsse von der Thanksgiving-Parade in New York, an der sie mit ihrer Familie teilnahm. "Fröhliches Thanksgiving", schrieb sie zu den niedlichen Aufnahmen. Für die Feierlichkeiten warf sich Jessie in Schale und funkelte, was das Zeug hält: Die werdende Mutter trug einen grünen Overall, der mit Glitzersteinchen übersät war.

Bis zur Geburt ihres Kleinen scheint es nicht mehr so lange zu sein. Die werdenden Eltern haben sich schon Gedanken darüber gemacht, wie sie ihren Sohn nennen wollen und eine Entscheidung getroffen. "Wir haben den Namen gewählt, sobald wir das Geschlecht wussten. Wir sind immer irgendwie vorbereitet", erklärte Jessie gegenüber People.

Anzeige

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker, Musikerin

Anzeige

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker bei der Thanksgiving-Parade, November 2023

Anzeige

Getty Images Eric Decker und Jessie James Decker, Footballstar und Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de