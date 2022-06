Emotionales Statement: Jessie James Decker hat Depressionen

Jessie James Decker spricht offen über ihre psychische Gesundheit. Die Ehefrau des ehemaligen NFL-Profis Eric Decker (35) begeistert ihre Fans regelmäßig mit Eindrücken von ihren Konzerten auf und hinter der Bühne sowie mit süßen Familienfotos. Doch bei der Country-Sängerin ist offenbar nicht immer alles so rosig, wie es den Anschein macht. Denn jetzt offenbarte die Influencerin: Jessie kämpft gegen Depressionen.

In einem langen und emotionalen Statement auf ihrem Instagram-Profil teilte der "Eric & Jessie"-Star mit, dass er in den letzten Jahren richtig schöne Momente, aber eben auch so einige ziemliche Tiefpunkte erlebt habe. "Ich habe ein sehr gesegnetes Leben mit gesunden Kindern und einem unglaublich liebevollen Ehemann, der ein Fels in der Brandung ist", schrieb Jessie. Dennoch habe sie in den letzten Jahren zu kämpfen gehabt. "Meine Ängste sind schlimmer geworden, mein Selbstwertgefühl, mein Selbstvertrauen", räumte die 34-Jährige ein.

Jessie offenbarte, dass sie bisher immer versucht habe, ihre inneren Kämpfe zu verbergen, weil sie sich dazu verpflichtet gefühlt habe, "immer das quirlige Mädchen zu sein". Aber nun denke sie: "Offen und ehrlich zu sein, wird mir auch helfen, dadurch zu heilen." Zudem betonte die Dreifachmutter: "Ich weiß, dass ich nicht allein bin. Und ich wollte, dass ihr wisst, dass ihr auch nicht allein seid."

Jessie James Decker und ihre Familie

Jessie James Decker bei den CMT Music Awards in Nashville im Juni 2016

Jessie James Decker mit ihren drei Kindern im März 2020

