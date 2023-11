Jessie James Decker verrät: Baby Nummer vier wird ein...

Jessie James Decker meldet sich mit süßen News! Aktuell erwartet die Countrysängerin ihr viertes Baby. Zusammen mit ihrem Mann Eric Decker (36) begrüßte sie bereits drei Kinder auf der Welt. Vivianne, Bubby und Forrest sind der ganze Stolz des Ehepaares. Und eigentlich war das Thema Babys für die beiden auch längst vom Tisch. Dass Jessie wieder schwanger ist, ist für sie aber dennoch die Krönung ihres Familienglücks. Nun enthüllt die Musikerin auch endlich das Geschlecht ihres Kindes!



Bei "Today with Hoda und Jenna" verrät Jessie nun neue Details zu ihrem vierten Nachwuchs. "Ich bekomme einen Jungen. Jup, wir bekommen noch einen Jungen", verkündet die 35-Jährige überglücklich in der TV-Show. Sie zähle bereits die Wochen bis zur Geburt und freue sich schon total auf ihren dritten Sohn. "Ich fühle mich toll. [...] Es war so eine schöne Überraschung, dass wir uns alle erst mal kneifen mussten. Wir dachten: 'Das passiert wirklich'", schwärmt die werdende Mama im Interview.

Bereits vor wenigen Wochen deutete Jessie an, das Geschlecht ihres noch ungeborenen Babys zu kennen. Doch auch einen Namen hätten sie und Eric für ihren Wonneproppen schon ausgewählt. "Wir haben den Namen gewählt, sobald wir das Geschlecht wussten. Wir sind immer irgendwie vorbereitet. Ich kannte die Namen aller meiner Kinder schon vor ihrer Geburt", erklärte sie People.

Anzeige

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James und Eric Decker

Anzeige

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker und Eric Decker mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Eric und Jessie James Decker im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de