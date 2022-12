Gras im Keller angebaut? Drogen-Razzia bei Markus Mörl!

Harte Vorwürfe gegen Markus Mörl (63)! Der Musiker startet schon im Januar in das Abenteuer seines Lebens: An der Seite von Jolina Mennen (30) und Cosimo Citiolo (41) wird der "Ich will Spaß"-Interpret ins Dschungelcamp einziehen und dort um die Krone kämpfen. Doch noch vor dem Abflug nach Australien landet der Popstar in den Schlagzeilen: Bei Markus wurde eine Razzia durchgeführt – weil bei ihm eine Drogenplantage vermutet wurde!

Wie Bild berichtet, soll die Untersuchung bereits im vergangenen Jahr stattgefunden haben. Damals habe Markus einen Anruf von der Polizei bekommen, als er nicht zu Hause war: "Ich bekam einen Anruf von einer Kommissarin, sie stünden gerade mit einem Durchsuchungsbeschluss vor meiner Tür und müssten gleich das Schloss aufbrechen. Ich sei verdächtig, in meinem Keller eine Cannabis-Plantage zu betreiben", erinnerte sich der Blondschopf zurück. Der Hinweis auf sein angebliches Verbrechen sei anonym gewesen.

Die Beamten hätten anschließend die gesamte Wohnung inklusive aller Schränke durchsucht – jedoch ohne Erfolg. "Völlig absurd! Ich habe nichts mit Drogen zu tun, trinke ja kaum Alkohol", erklärte der Star der Neuen Deutschen Welle. Die Ermittlungen wegen illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln seien erst Monate später abgeschlossen gewesen. Vor allem Markus' Frau sei von dem Erlebnis traumatisiert.

Instagram / yvonne_koenig Yvonne und Markus Mörl

RTL Markus Mörl, Dschungelcamp-Star 2023

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Markus Mörl beim RTL-Spendenmarathon 2019

