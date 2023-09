Karriere wie Papa Markus Mörl? "Love Island"-Hannes rappt

Will Hannes Mörl (24) auch musikalisch in die Fußstapfen seines Vaters treten? Der Sohn des Neue-Deutsche-Welle-Stars Markus Mörl (64) ist in der kommenden Love Island-Staffel dabei. Der Musiker hatte mit seiner Dschungelcamp-Teilnahme in diesem Jahr ebenfalls einen Ausflug ins Reality-TV gewagt. Doch die beiden verbindet noch viel mehr: Die Leidenschaft für die Musik. Denn Hannes möchte offenbar als Rapper durchstarten!

Hannes hat unter dem Künstlernamen Hannessy erst vor wenigen Tagen einen Song mit dem Titel "Zombie" veröffentlicht. "Ich bin Profi im Partymachen. Das kann ich", erklärt er dazu in einem Bild-Interview – daher auch sein Pseudonym, das an die Cognac-Marke Hennessy angelehnt ist. Markus ist auf die Leistung seines Sohnes offenbar sehr stolz, auch wenn sein Studium deswegen erst einmal pausiert: "Ich denke, es ist sehr gut, was er da macht. Aber Rap verstehe ich mal so gar nicht."

Hannes hat große Pläne: "Ich bin und war immer stolz auf meinen Vater. Ich wollte immer in seine Fußstapfen treten." Doch das Leben als Sohn des "Ich will Spaß"-Interpreten war auch nicht immer leicht. Der Bad Camberger sei in der Schule sogar verprügelt worden. Rückblickend bemerkt er: "Das ist abgehakt. Kids sind gnadenlos."

