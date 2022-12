Mit 81 Jahren: Star-Designerin Vivienne Westwood ist tot

Traurige Nachrichten aus der Modewelt. Vivienne Westwood (✝81) zählte zu den größten Modedesignerinnen der Welt. Mit ihren teils schrägen Looks und ihrer avantgardistischen Art revolutionierte sie die Fashion-Welt. Sie wird auf einer Stufe mit den Top-Designern Karl Lagerfeld (✝85), Giorgio Armani (88) oder Yves Saint Laurent gesehen. Doch nun muss die Modewelt einen schweren Verlust verkraften: Vivienne ist heute im Alter von 81 Jahren verstorben.

Das teilte ihr Modehaus in einem offiziellen Statement auf Twitter mit. "Vivienne Westwood ist heute friedlich und im Kreise ihrer Familie in Clapham, Südlondon, gestorben. Die Welt braucht Menschen wie Vivienne, um einen Wandel zum Besseren zu bewirken", heißt es in dem Schreiben. Unter dem Beitrag meldeten sich schon zahlreiche Fans zu Wort und drückten ihre Trauer aus.

Vivienne kleidete im Laufe ihrer Karriere nicht nur viele Promis wie Hailey Bieber (26) oder Sarah Jessica Parker (57) bei Sex and the City ein – sie setzte sich auch vehement für Menschen- und Tierrechte ein, sowie für den Klimaschutz. So entschied sie sich etwa dafür, in ihren Modekollektionen keine Tierfelle mehr zu verwenden.

Vivienne Westwood, Star-Designerin

Vivienne Westwood, Designerin

Vivienne Westwood im Januar 2017

