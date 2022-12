Modeikone: Die schrägsten Looks von Vivienne Westwood (†)

Vivienne Westwood gehörte zu den größten Modedesignerinnen der Welt. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Britin im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Sie wurde in der Fashionbranche vor allem wegen ihrer ausgefallenen Designs bekannt. Ihre Kleider hatten stets einen Look der Avantgarde und schräge Accessoires. Und in einigen Outfits hinterließ Vivienne wohl einen Eindruck, der so schnell nicht vergessen wird.

Mit ihrer Kleidung setzte Vivienne gerne mal ein Zeichen – auch ein politisches. 2010 veräppelte sie die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher (✝87), indem sie sich auf einem Magazin-Cover als Karikatur der Politikerin verkleidete. "Margaret Thatcher war eine Heuchlerin", ärgerte sie sich in ihrem Buch "Get A Life!". Aber ihre Red-Carpet-Outfits waren nicht weniger bunt. 2016 schmiss sich die Modepionierin in ein Kleid, das aus einem Shirt mit Aufdruck und einem darüber gehängten Stoff aus funkelnden blauen Pailletten bestand.

Vivienne war sich auch nicht zu schade, selbst auf die Straße zu gehen und zu protestieren, wenn sie es für richtig hielt. Zum 50. Geburtstag des Wikileaks-Gründers Julien Assange 2021 nahm sie an einem Picknick auf dem Parliament Square in London teil. In einem T-Shirt mit der Aufschrift "Ich bekämpfte das Gesetz" und mit Geburtstagstorte im Gesicht protestierte sie gegen die Auslieferung des Journalisten. Für ihn begab sie sich ein Jahr zuvor auch mit einem kanariengelben Blazer und buntem Make-up in einen Vogelkäfig.

