Fans auf Barrikaden: Vivienne Westwoods Urne wurde gestohlen

Vivienne Westwoods Fans sind stocksauer. Im Dezember 2022 erschütterte eine tragische Nachricht die Modewelt: Die berühmte Designerin ist verstorben. Durch ein offizielles Statement im Netz wurde bekannt, dass die Britin im Alter von 81 Jahren friedlich eingeschlafen sei. Doch ihre letzte Ruhe wurde jetzt gestört: Ein Fremder stahl Viviennes Urne von ihrer Grabstätte – und ihre Fans schäumen vor Wut.

Vivienne wurde in ihrer Heimatstadt im englischen Derbyshire in einer Urne bestattet. Nun schreibt die Floristin Anja Norris, die für die Grabpflege verantwortlich ist, einen erzürnten Facebook-Post und richtet sich direkt an den Urnendieb: "Wir verstehen nicht, wie Sie darauf kommen, dass es akzeptabel ist, einen solchen Gegenstand von einem Grab zu entfernen, aber wir nehmen an, dass Ihr Bedürfnis nach einer großen und unhandlichen Urne groß gewesen sein muss." Sie empfiehlt, das Diebesgut schnellstmöglich zurückzubringen. In den Kommentaren unter dem Post können die Fans gar nicht fassen, was passiert ist. "Schockierender Akt der Respektlosigkeit", meint nicht nur ein User.

Der Tod der Mode-Ikone war für ihre treuen Fans nur schwer zu verkraften, denn Viviennes Kreationen waren legendär. Das galt auch für ihr eigenes Auftreten. Momente wie ihr Besuch bei Queen Elizabeth II. (✝96) sind unvergessen: Als ihr 1992 der Verdienstorden verliehen worden war, war sie ohne Unterwäsche erschienen. Bei einer Drehung hatte sie den Fotografen dieses Geheimnis offenbart.

Getty Images Vivienne Westwood in Paris 2014

Getty Images Vivienne Westwood, Modedesignerin

Getty Images Vivienne Westwood, Juni 2006

