Victoria Beckham und Co.: Stars gedenken Vivienne Westwoods

Die Stars und Sternchen der Modebranche zollen Vivienne Westwood (✝81) Tribut. Zu Lebzeiten hatte sich die Designerin vor allem mit ihrem schrägen Kleidungsstil einen Namen gemacht. Doch im Dezember vergangenen Jahres machten traurige News die Runde: Die Mode-Ikone verstarb mit 81 Jahren. Auf ihren Wunsch wurde sie damals im Kreise ihrer Familie beigesetzt. Jetzt konnten sich Modefans bei einer Gedenkfeier von Vivienne verabschieden – darunter waren auch Victoria Beckham (48) und Helena Bonham Carter (56).

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, reisten berühmte Gesichter der Modewelt nach London, um der Verstorbenen Tribut zu zollen: Für die Trauerfeier in der Kathedrale von Southwark trugen die Stars und Sternchen Ketten an Jacken, karierte und Patchwork-Mäntel, leuchtend pinke Haare und Leder – eine Hommage an Viviennes ikonische Punk-Looks. So entschied sich beispielsweise die ehemalige Spice Girls-Sängerin für ein schwarzes Kleid aus Strickstoff, während der Harry Potter-Star ein Kleid mit Viviennes Lieblingsmuster trug.

Bereits kurz nach ihrem Tod nahmen Stars von Vivienne Abschied. So schrieb Naomi Campbell (52) einen Brief an ihre verstorbene Freundin, den sie auf Instagram veröffentlichte: " Du warst eine Naturgewalt, die mich immer ermutigt hat, weiterzumachen und die Dinge, für die ich mich außerhalb des Modelns begeistert habe, nicht aufzugeben. Ich fühle mich gesegnet, dass ich dich kürzlich besuchen konnte, und werde diese Erinnerung immer in meinem Herzen tragen."

Victoria Beckham bei der Gedenkfeier für Vivienne Westerwood im Februar 2023

Helena Bonham Carter bei der Gedenkfeier für Vivienne Westerwood im Februar 2023

Vivienne Westwood und Naomi Campbell

