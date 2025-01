Rührende Worte: Dragqueens trauern um The Vivienne (†32)

Die Drag-Community trauert um James Lee Williams, bekannt als The Vivienne, der im Alter von nur 32 Jahren verstorben ist. Zu den ersten, die ihrer Trauer Ausdruck verliehen, zählte Michelle Visage (56), Jurorin bei RuPaul's Drag Race. Sie bezeichnete The Vivienne als "Leuchtfeuer für so viele" und erklärte, diese Nachricht sei "herzzerreißend". In einem bewegenden Statement auf Instagram schrieb sie: "Meine geliebte Vivienne, wir kennen uns schon, seit ich hierher nach Großbritannien gekommen bin. Du warst immer da, immer lachend, immer gebend, immer auf den Punkt. Dein Lachen, dein Witz, dein Talent, dein Humor. Ich liebte all das, aber am meisten liebte ich deine Freundschaft. [...] Ich werde dich so vermissen, meine Liebe."

"RuPaul’s Drag Race U.K."-Kollegin Bimini Bon Boulash ist zutiefst erschüttert von James' Tod. "Es tut mir so leid, ich stehe total unter Schock. Ich werde dich immer lieben, Viv", schrieb sie im Netz. RuPaul (64) selbst meldete sich noch nicht, doch über den X-Account von "RuPaul's Drag Race" wurde ein bewegendes Statement veröffentlicht: "Wir werden sie sehr vermissen, aber ihr Vermächtnis wird als Leuchtfeuer der Kreativität und Authentizität weiterleben – sie verkörperte, was es bedeutet, ein wahrer Champion zu sein."

James Lee Williams, geboren in Nordwales, inspirierte seinen Künstlernamen durch seine Liebe zur Designerin Vivienne Westwood (✝81). Sein Aufstieg als The Vivienne begann 2015 als UK-Botschafterin für die US-Version von "RuPaul's Drag Race" – der Höhepunkt folgte 2019 mit seinem Sieg in der ersten britischen Staffel. In den Jahren danach glänzte er als Drag Queen nicht nur auf der Bühne, etwa in der Rolle des Childcatcher auf der Tour von "Chitty Chitty Bang Bang", sondern auch vor der Kamera – sei es in der BBC-Show "The Vivienne Takes On Hollywood" oder im Film "Absolutely Fabulous: The Movie". Zu den Todesumständen ist bislang nichts bekannt.

Instagram / DEdJvzasSmD/?img_index=2 Michelle Visage und The Vivienne aka James Lee Williams

Instagram / thevivienne_ The Vivienne im Dezember 2023