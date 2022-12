Mode-Ikone Vivienne Westwood ist verstorben: Fans trauern

Fans sind erschüttert über den Tod von Vivienne Westwood (✝81). Die Designerin wird der Modewelt als unvergessliche Größe in Erinnerung bleiben. Sie hatte die Branche mit der Erfindung der Punk-Mode in den 1970er-Jahren ordentlich umgekrempelt. Außerdem hatte die Britin sich vehement für Menschen- und Tierrechte eingesetzt. Gestern Abend wurde bekannt, dass Vivienne in London im Kreise ihrer Liebsten verstarb. Viele Bewunderer der Punk-Ikone zeigen sich betroffen.

Unter einem Promiflash-Beitrag über das Ableben der 81-Jährigen auf Instagram finden einige Fans rührende Worte über Vivienne. "Großartige Revolutionärin und klasse Designerin. R.I.P.", schreibt ein User. "Eine großartige Frau, R.I.P.", meint ein weiterer. Die Follower betonen generell das einzigartige Lebenswerk der Modeschöpferin und bringen ihre Betroffenheit zum Ausdruck.

Auch einige bekannte Persönlichkeiten nahmen bereits öffentlich Abschied von der "Priesterin des Punks". Victoria Beckham (48), die selbst auch als Designerin tätig ist, drückte ihre Trauer aus: "Ich war so traurig, als ich erfuhr, dass Vivienne Westwood gestorben ist. In Gedanken bin ich in dieser traurigen Zeit bei ihrer Familie." Auch Billy Idol (67) gedachte ihrer: "Ruhe in Frieden! Es wird eine Weile dauern, das zu verarbeiten."

Getty Images Vivienne Westwood, Star-Designerin

Getty Images Vivienne Westwood im Jahr 2018

Getty Images Vivienne Westwood im Januar 2017

