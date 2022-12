"Naturgewalt": Naomi Campell erinnert an Vivienne Westwood

Naomi Campbell (52) gedenkt Vivienne Westwood. Am Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass die Star-Designerin im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Mit extravaganten Looks und außergewöhnlichen Aktionen machte die Modeikone sich einen Namen in der Branche. Das Topmodel Naomi war eine langjährige Kollegin der Aktivistin. Die Berühmtheit lief auf zahlreichen Shows und trug die teils schrägen Kleider auf den Red Carpets. Im Netz trauerte sie nun um ihre verstorbene Freundin.

Auf Instagram schrieb das Model einen sentimentalen Brief an Vivienne (✝81). "Deine Stärke war bewundernswert in einer Branche, die von Männern dominiert wird", begann sie. Zu einer Auswahl gemeinsamer Fotos fügte Naomi hinzu: "Die ursprüngliche Königin der Mode, Ehefrau, Mutter, Großmutter und Freundin. Du warst eine Naturgewalt, die mich immer ermutigt hat, weiterzumachen und die Dinge, für die ich mich außerhalb des Modelns begeistert habe, nicht aufzugeben." Sie ergänzte: "Ich fühle mich gesegnet, dass ich dich kürzlich besuchen konnte, und werde diese Erinnerung immer in meinem Herzen tragen."

Auch andere Kollegen und Freunde der Fashion-Revolutionärin meldeten sich im Netz zu Wort, um Viviennes Wirken zu würdigen. Auf Twitter gedachte ihr Billy Idol (67): "Ruhe in Frieden! Es wird eine Weile dauern, das zu verarbeiten." Auf Instagram drückte Victoria Beckham (48) ihre Trauer aus: "Ich war so traurig, als ich erfuhr, dass Vivienne Westwood gestorben ist. In Gedanken bin ich in dieser traurigen Zeit bei ihrer Familie."

Naomi Campbell und Vivienne Westwood

Vivienne Westwood und Naomi Campbell

Victoria Beckham, Modedesignerin

