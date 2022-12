Fashion-Ikone Vivienne Westwood tot: Stars nehmen Abschied

Vivienne Westwood (✝81) hinterlässt eine Lücke in der Modewelt! Gestern wurde bekannt, dass die Designerin verstorben ist. Mit ausgefallenen Looks machte sie ihre Fashionshows zu Sensationen in der Branche. Dabei setzte die Britin vor allem auf Unkonventionelles und brach immer wieder mit den eingespielten Regeln – was ihr den Spitznamen "Priesterin des Punk" einbrachte. Diese Stars trauerten im Netz um die Mode-Ikone.

Auf Twitter meldete sich etwa Boy George (61) zu Wort. "Möge die großartige und inspirierende Vivienne Westwood in Frieden ruhen, die uns durch den Punk und darüber hinaus getragen hat. Von der Fashionindustrie verlacht ist sie die unangefochtene Königin der britischen Mode", würdigte der Sänger Viviennes Wirken. Auch Billy Idol (67) gedachte ihrer: "Ruhe in Frieden! Es wird eine Weile dauern, das zu verarbeiten."

Auf Instagram drückte Victoria Beckham (48) ihre Trauer aus: "Ich war so traurig, als ich erfuhr, dass Vivienne Westwood gestorben ist. In Gedanken bin ich in dieser traurigen Zeit bei ihrer Familie." Sex and the City-Star Kim Cattrall (66) postete ein Foto, das sie gemeinsam mit Vivienne zeigt. "Ein wahres Genie, das nie seinen starken Charakter verloren hat", schrieb sie dazu.

Getty Images Boy George im Oktober 2019 in New York City

Getty Images Billy Idol beim iHeartRadio Music Festival

Instagram / kimcattrall Vivienne Westwood und Kim Cattrall

