Pelé ist tot: Zahlreiche Fans trauern um den Fußball-Star

Heute Abend machte eine traurige Nachricht die Runde: Die brasilianische Fußball-Legende Pelé (✝82) ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Der ehemalige Star-Kicker hat den Kampf gegen seine Krebserkrankung verloren, nachdem er in den vergangenen Wochen im Krankenhaus behandelt wurde. Nach der Todesmitteilung meldeten sich bereits zahlreiche trauernde Fans in den sozialen Medien zu Wort, um ihrem Idol Pelé Tribut zu zollen.

Unter einem aktuellen Instagram-Beitrag von Promiflash trauerten viele Fans um den brasilianischen Ex-Kicker. "Mein tiefstes Beileid. Wir sind sehr traurig. Die größte Legende. Wir werden dich nie vergessen", "Ruhe in Frieden, Legende", "So traurig" oder auch "So lange gekämpft. Ruhe in Frieden", brachten beispielsweise drei User auf der Fotoplattform ihre Trauer zum Ausdruck.

Neben Millionen von Fans hinterlässt Pelé auch seine Ehefrau Marcia Aoki, sieben Kinder und seine Enkel. Die Supporter dachten in dieser schweren Zeit auch an die trauernden Angehörigen. "Viel Kraft der gesamten Familie in den schweren Stunden und Tagen", richtete ein Social-Media-Nutzer beispielsweise Worte an die Familie.

Anzeige

Getty Images Pelé, Fußball-Legende

Anzeige

Getty Images Pelé im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Pelé im September 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de