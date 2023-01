Pelé erkannte seine uneheliche Tochter erst in Testament an!

Bis zu seinem Tod soll Pelé (✝82) sein Kind verleugnet haben! Die brasilianische Fußball-Legende war Ende Dezember gestorben. Zuvor hatte er lange Zeit gegen Krebs gekämpft und sich zahlreichen Behandlungen unterzogen. In seinen letzten Tagen waren seine Liebsten an seiner Seite – auch seine sieben Kinder. Eins davon erkannte er jedoch lange Zeit nicht als sein eigen Fleisch und Blut an...

Wie nun unter anderem The Mirror berichtete, soll Pelé seine Tochter erst in seinem Testament anerkannt haben. Sandra Regina Antes wurde 1964 geboren – sie entstand aus einer Affäre, die der Ex-Fußballer damals mit seiner Haushälterin hatte. Ein DNA-Test hatte bereits 1991 bewiesen, dass Pelé Sandras Vater ist. Offiziell bestätigte er das aber erst mit seinem Testament. Darin taucht ihr Name auf – doch das kann Sandra nicht mehr miterleben. Sie war bereits 2006 mit nur 42 Jahren an Krebs gestorben.

Pelé war insgesamt dreimal verheiratet. Mit seiner ersten Frau Rosemeri dos Reis Cholbi bekam er drei Kinder. Einige Jahre später wurde er Vater von zwei unehelichen Kindern – darunter auch Sandra. Mit Gattin Nummer zwei, Assiria Seixas Lemos, bekam er Zwillinge. Seine dritte und letzte Ehe mit Marcia Aoki hielt bis zu seinem Tod – blieb aber kinderlos.

Getty Images Pelé beim Training 1980

Getty Images Pelé im September 2017

Instagram / pele Marcia Aoki und Pelé

