Fans trauern weiter: Vor einem Jahr starb Fußballer Pelé

Sie halten sein Andenken in Ehren. Im Dezember 2022 machten traurige Nachrichten die Runde. Der Fußballer Pelé (✝82) ist tot – er starb mit 82 Jahren, nachdem er zuvor lange gegen ein Krebsleiden gekämpft hatte. Die Trauer um den dreimaligen brasilianischen Weltmeister war groß und hält bis heute an. Am Freitag ist der erste Todestag von Pelé – und seine Fans gedenken des Kickers.

Auf X häufen sich am 29. Dezember Nachrichten des Gedenkens und der Anteilnahme. "Vor genau einem Jahr hat uns Pelé verlassen. Ruhe in Frieden, unser König!", schreibt ein User. Ein anderer ergänzt: "Pelé war eine wichtige Figur im Fußball und gilt als der größte Spieler aller Zeiten." Zudem posten zahlreiche Nutzer Fotos des Brasilianers auf der Plattform.

Nach dem Tod von Pelé hatte der brasilianische Präsident eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Anfang Januar wurde der Verstorbene dann beigesetzt – er fand in einem Friedhofshochhaus in Santos seine letzte Ruhestätte.

Getty Images Pelé im September 2017

Getty Images Pelé im Fußballstadion von Barcelona, 2017

Getty Images Memorial Necropolis Ecumenical, letzte Ruhestätte von Pelé

