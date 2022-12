Mit 82 Jahren: Fußball-Ikone Pelé ist an Krebs verstorben

Traurige Neuigkeiten aus der Welt des Fußballs. Schon in den vergangenen Wochen machten sich die Fans und die Angehörigen des Fußball-Stars Pelé (✝82) große Sorgen um ihn: Der Brasilianer kämpfte gegen Darmkrebs. Vergangenes Jahr wurde ihm dieser bereits operativ entfernt – doch er kehrte zurück. Die letzten Tage und Wochen verbrachte der dreimalige Weltmeister schon im Krankenhaus. Nun ist Pelé im Alter von 82 Jahren verstorben.

Das teilte unter anderem seine Tochter Kelly Nascimento auf Instagram mit. Sie postete ein Foto, auf dem viele Hände auf dem Fußballer ruhen, und verabschiedete sich mit den emotionalen Worten: "Alles, was wir sind, verdanken wir dir. Wir lieben dich unendlich. Ruhe in Frieden." Auch sein Manager bestätigte in den sozialen Netzwerken den Tod von Pelé.

Pelé kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Dreimal gewann er mit der brasilianischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft: 1958, 1962 und 1970. Damit gilt er als der erfolgreichste Spieler des Turniers – allgemein wird er aber auch als der beste Fußballspieler der Geschichte angesehen.

Pelé im April 2018

Péle und seine Tochter Kelly im September 2021

Pelé in London im Jahr 2000

