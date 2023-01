Emotional: Leo Messi und Neymar würdigen verstorbenen Pelé

Pelé (✝82) wird für immer unvergessen bleiben. Ende Dezember machten traurige Neuigkeiten die Runde: Die brasilianische Fußballlegende Pelé ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Im Jahr 2021 bekam Pelé die Schockdiagnose: Er hatte einen Tumor im Darm, der operativ entfernt wurde. Zuletzt schlug die Chemotherapie gegen Krebs allerdings nicht mehr an und der Fußball-Star erlag der Krankheit. Lionel Messi (35) und Neymar Jr. (30) gedenken der Ikone jetzt.

Das erste Liga-Spiel ihres Vereins Paris Saint-Germain nach Pelés Tod stand an: Zum Aufwärmen trugen die beiden Stars ebenso wie ihre Teamkollegen Shirts, mit denen sie an den kürzlich verstorbenen Pelé erinnern. Darauf war das Gesicht des Brasilianers in jungen Jahren abgebildet sowie ein portugiesischer Spruch.

Zahlreiche Promis meldeten sich nach Pelés Tod im Netz zu Wort. "Ein bloßes 'Lebewohl' für den ewigen König Pelé wird niemals ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, den die gesamte Fußball-Welt in diesem Moment spürt", schrieb zum Beispiel Cristiano Ronaldo (37) und fügte hinzu: Pelé sei eine "Inspiration für viele Millionen Menschen" gewesen.

