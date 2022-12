Raphael Fasching rechnete nicht mit Ex Kims Schwangerschaft

So reagierte Raphael Fasching (24) auf die Schwangerschaft seiner Ex-Freundin Kim-Denise Lang (25). Im Jahr 2021 war Raphael als Kandidat bei Die Bachelorette zu sehen, während Kim-Denise im selben Jahr an Der Bachelor teilnahm. Nach Ende der Shows lernten sich die beiden auf einer Geburtstagsfeier ihres gemeinsamen Freundes, dem Reality-TV-Star Lars Maucher (26) kennen und lieben. Im April dieses Jahres trennten sich die beiden jedoch wieder. Vor einer Woche gab Kim-Denise dann bekannt, dass sie schwanger ist. Im Promiflash-Interview verriet Raphael nun seine erste Reaktion.

"Ich war sehr überrascht, als ich gelesen habe, dass Kim schwanger ist. Immerhin ist unsere Trennung noch nicht lange her", beschrieb Raphael Promiflash seine erste Reaktion auf die Verkündung der 24-Jährigen. Scheinbar hatte sie schon während der Beziehung mit Raphael ihren Kinderwunsch geäußert – denn der "Bachelorette"-Kandidat freue sich, dass Kims Wunsch, eine Familie zu gründen "nun in Erfüllung geht." Und dennoch gesteht er: "Es fühlt sich im ersten Moment schon ein bisschen komisch an, wenn man so etwas liest." Er schicke ihr, ihrem Partner und dem Kind dennoch die besten Wünsche.

Ob Raphael schon wieder eine Beziehung gefunden hat, ist nicht bekannt. Auf seinem Instagram-Kanal postete er eine Bilder-Reihe von der Stuttgarter Wiesn, auf denen auch eine Frau an seiner Seite zu sehen war. Handelt es sich dabei um seine neue Liebe? Dazu schweigt er noch...

Anzeige

TVNow Raphael Fasching, Bachelorette-Teilnehmer 2021

Anzeige

Instagram / raphael.f_ "Die Bachelorette"-Kandidat Raphael

Anzeige

Instagram / kim.denise.lang Kim-Denise Lang im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de