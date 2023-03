Kim-Denise Lang macht neuem Freund eine süße Liebeserklärung

Kim-Denise Lang (25) zeigt ihren neuen Freund! Die einstige Der Bachelor-Kandidatin hatte vor wenigen Monaten mit ihren Fans geteilt, dass sie ein Kind erwartet und gibt seitdem immer wieder Babybauch-Updates. Ihren neuen Freund und den Vater des Kindes zeigte die Ex von Raphael Fasching (25) bislang aber noch nicht. Nun teilte sie aber eine niedliche Liebeserklärung: Kim-Denise schwärmt von ihrem Freund Marc!

Auf Instagram teilte die Influencerin eine Reihe Selfies mit ihrem Partner Marc – auf einem halten sie stolz ein Ultraschallbild ihres Babys hoch. "Du bist der Donut nach einem harten Tag, die Rahmsoße zu meinen Spätzle. Und wenn mich jemand fragt, was ich am liebsten mag, denk ich immer zuerst an dich, aber das sag ich natürlich nicht, sondern sag 'Pizza ist mein Lieblingsgericht'", schrieb Kim-Denise dazu.

Schon vor einigen Tagen teilte die Beauty ein Babybauch-Update im Netz. Nur im BH zeigte sie ihre runde Kugel und betonte dazu, wie sehr sich die werdenden Eltern über ihren Nachwuchs freuen: "Hey Baby. Wir freuen uns auf dich!"

Instagram / kim.denise.lang Kim-Denise Lang im Dezember 2022

Instagram / kim.denise.lang Kim-Denise Lang mit ihrem Freund Marc

Instagram / kim.denise.lang Kim-Denise Lang, Influencerin

