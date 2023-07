"Da ist sie": Kim-Denise Lang ist erstmals Mama geworden!

Kim-Denise Lang (25) darf sich nun offiziell Mama nennen! Im Dezember 2022 hatte das Ex-Bachelor-Girl süße Neuigkeiten verkündet: Sie ist zum allerersten Mal schwanger. Längere Zeit behielt sie für sich, ob ihr Ex Raphael Fasching (25) oder jemand anders der Papa ist. Im März dieses Jahres machte sie ihrem neuen Partner Marc dann aber eine süße Liebeserklärung – und er ist der glückliche Kindsvater. Nun war es endlich so weit: Kim-Denise' Nachwuchs ist da!

Via Instagram machte die frisch gebackene Mama die Ankunft ihres Babys bekannt. "Heute Morgen hast du uns zu einer richtigen Familie gemacht! Wir können es immer noch nicht so richtig begreifen", schwärmt Kim-Denise überwältigt zu einem Foto, das ihre Tochter zeigt. Die Kleine hört auf den Namen Mia und erblickte am 13. Juli das Licht der Welt.

In den vergangenen Wochen hatte Kim-Denise sich jedoch ausruhen müssen, da bei ihr eine Frühgeburt drohte. Nun berichtet sie aber: "Die Geburt verlief glücklicherweise reibungslos und schnell." Somit können sie, ihr Freund Marc und die kleine Mia sich erst mal in Ruhe kennenlernen.

Anzeige

Instagram / kim.denise.lang Kim-Denise Lang zeigt ihr Baby

Anzeige

Instagram / kim.denise.lang Kim-Denise Lang, Influencerin

Anzeige

Instagram / kim.denise.lang Kim-Denise Langs Baby und ihr Verlobter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de