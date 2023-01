Im BH: Bachelor-Beauty Kim-Denise Lang zeigt ihren Babybauch

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Kim-Denise Lang (25) hatte Ende Dezember eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik gemacht: Die Influencerin ist schwanger und erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Wer der Vater des ungeborenen Babys ist, hatte sie bislang allerdings noch nicht verraten. Trotzdem gewährte sie jetzt neue Einblicke in ihren Alltag als werdende Mama: Jetzt präsentierte Kim-Denise ihren wachsenden Babybauch im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Mama in spe jetzt diesen Schnappschuss, auf dem sie ihre gewölbte Körpermitte perfekt in Szene setzt: Auf dem Foto posiert die Blondine in einem BH für die Kamera – und dabei strahlt sie bis über beide Ohren. Dabei hat sie eine Hand auf ihren Bauch gelegt. "Das Baby kommt...", betitelte sie das Posting kurz und knapp.

Aber nicht nur Kim-Denise ist total glücklich – auch ihre Fans waren bei diesem Anblick ganz hin und weg! In der Kommentarspalte hinterließen ihr zahlreiche User Komplimente. "So wunderschön", "Das sind wirklich schöne Bilder" oder auch "Total süß", schwärmten beispielsweise drei Nutzer.

Kim-Denise Lang im Dezember 2022

Kim-Denise Lang, Model

Kim-Denise Lang, Kandidatin bei "Der Bachelor"

