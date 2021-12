Raphael Fasching (23) äußert sich endlich zu den Liebesspekulationen! Der Österreicher konnte bei Die Bachelorette zwar das Herz von Rosenverteilerin Maxime Herbord (27) erobern – nach der Show wurde aber kein Paar aus den beiden. Stattdessen wurde der Fotograf immer wieder mit Bachelor-Girl Kim-Denise Lang (24) gesichtet und die Fans waren sich bereits sicher, dass zwischen Raphael und der hübschen Blondine etwas läuft. Jetzt hat der TV-Star im Gespräch mit Promiflash verraten: Kim und er sind tatsächlich ein Paar.

Der 23-Jährige zeigte nicht nur stolz das erste gemeinsame Pärchenfoto, sondern plauderte auch aus, wie er seine Liebste kennengelernt hat. Zum ersten Mal ist er Kim nämlich bei einer Bachelorette-Reunion Anfang Oktober begegnet. "Wir haben uns zufällig in Stuttgart bei der Geburtstagsfeier von Lars kennengelernt und auf Anhieb megagut verstanden", schwärmte der ehemalige Flirtshow-Teilnehmer gegenüber Promiflash. Im Anschluss habe sich dann mehr entwickelt. Kein Wunder, dass die Turteltauben auf dem süßen Schnappschuss nicht nur in die Kamera strahlen – Kim hat auch ihren Kopf liebevoll an den von Raphael geschmiegt und umarmt ihn ganz verliebt.

Tatsächlich gab es zuletzt einige Hinweise darauf, dass der Wiener und die Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen mehr als nur Freunde sind. In einem Instagram-Q&A hatte Raphael sogar ausgeplaudert, dass er derzeit wieder jemanden datet. Weil Kim immer häufiger in seiner Story auftauchte und sogar öfters bei ihm zu Hause zu sehen war, lag die Vermutung nahe, dass es sich bei ihr um die Frau an seiner Seite handelt.

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Raphael Fasching

Instagram / kim.denise.lang Kim-Denise Lang, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / raphael.f_ Henrik Stoltenberg, Kim-Denise Lang und Raphael Fasching

