Weil Frühgeburt drohte: Kim-Denise Lang muss sich ausruhen

Kim-Denise Lang (25) gibt Entwarnung. Die einstige Bachelor-Kandidatin erwartet derzeit gemeinsam mit ihrem Verlobten zum ersten Mal ein Kind. Mittlerweile nähert sich auch das Ende ihrer Schwangerschaft. Vor wenigen Tagen versetzte die Influencerin ihren Fans aber einen Schock: Sie war im Krankenhaus! Offenbar hat ihr eine Frühgeburt gedroht und sie musste beobachtet werden. Jetzt spricht Kim-Denise über den Klinikaufenthalt und gibt Entwarnung.

In ihrer Instagram-Story meldet sich das Model mit einem Update. "Wir sind am Donnerstagabend in die Klinik gefahren, weil mein Bauch ständig hart war und sie mit dem Kopf schon drückt. Sie möchte raus, aber darf noch nicht raus. Wir sind aktuell in der 32. Schwangerschaftswoche und wir hätten natürlich gerne, dass sie noch im Bauch bleibt", erklärt Kim-Denise.

Nun nehme die 25-Jährige Magnesium zu sich und müsse sich erst mal schonen, damit eine Frühgeburt verhindert werden kann. "Das heißt für mich einfach die Füße hochlegen und nicht ständig in der Weltgeschichte herumzuspazieren. Das fällt mir tatsächlich schwer, aber hier geht es eben nicht nur um mich", stellt Kim-Denise klar.

Kim-Denise Lang mit ihrem Verlobungsring

Kim-Denise Lang im Januar 2023

Kim-Denise Lang, Influencerin

