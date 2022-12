Tom Brady feiert nachträgliches Weihnachten mit seinen Kids

Für Tom Brady (45) war in diesem Jahr an Weihnachten alles anders. Seit 2009 war er mit Gisele Bündchen (42) verheiratet, die beiden bekamen zwei gemeinsame Kinder – doch im vergangenen Oktober gaben sie dann das Liebes-Aus bekannt. Sie wollen ihren Nachwuchs zwar zusammen großziehen, doch trotzdem verbrachten sie die Feiertage getrennt: Das Topmodel reiste mit den Kids alleine nach Brasilien. Aber immerhin feierte Tom jetzt mit seinen Kindern nach.

In seiner Instagram-Story teilte er ein Foto, das seine zwei Kinder, die er mit Gisele hat, und seinen Sohn aus einer früheren Beziehung bei ihrer verspäteten Weihnachtsfeier vor dem Weihnachtsbaum zeigt. In lässigen Jogginghosen lachen Benjamin (13), Vivian (10) und Jack in die Kamera. "Die echten Dinge. Frohe Weihnachten", schrieb der Sportler dazu. Außerdem postete Tom ein Foto der gefüllten Weihnachtsstrümpfe seiner Kids und der Hunde an der Wand. Er zeigte auch die witzigen Socken, die er seinem Nachwuchs geschenkt hatte.

Während Gisele mit den Kids in Brasilien urlaubte, verbrachte Tom das Weihnachtsfest mit seiner Football-Mannschaft im Hotel, weil sie Spiele hatten. "Ich werde lernen müssen, wie man mit Heiligabend in einem Hotel umgeht. Und ich werde lernen müssen, wie man mit Weihnachten und der Weihnachtsnacht umgeht, sodass man trotzdem da rausgeht und ein Profi ist – und mich dann darauf freuen, am Tag danach mit meinen Kindern Weihnachten zu feiern", erklärte der Quarterback vorab im Podcast "Let's Go!".

Gisele Bündchen, Tom Brady und ihre Kinder

Die Weihnachtssocken von Tom Bradys Kindern

Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2013

