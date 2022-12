In Brasilien: So feierte Gisele Bündchen das Weihnachtsfest

Trotz ihres Ehe-Aus konnte Gisele Bündchen (42) Weihnachten genießen! Nachdem die Gerüchteküche monatelang am Brodeln war, bestätigten das Model und sein Ex-Mann Tom Brady (45) im vergangenen Oktober das Ende ihrer Ehe. Für ihre gemeinsamen Kinder Vivian (10) und Benjamin (13) wollen die beiden trotzdem an einem Strang ziehen. Dennoch feierten Gisele und ihre Kids das erste Weihnachtsfest nach der Trennung in Brasilien – ohne Tom!

Mit einer Bilderreihe auf ihrem Instagram-Account verriet die Laufstegschönheit, dass für die vergangenen Weihnachtsfeiertage zu ihren Wurzeln zurückkehrte: Auf einer Aufnahme posiert sie vor violettfarbenen Blumen, während andere Schnappschüsse ihre Familie bei der Erkundung ihres Heimatlandes oder beim Picknicken im Freien zeigen. "Das ist mein Rio Grande do Sul. [...] Immer so gut, wieder zu Hause zu sein", schrieb Gisele zu der Bilderreihe.

Für ihren Ex-Mann fiel Weihnachten in diesem Jahr aus, wie er in seinem Podcast "Let’s Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray" verriet: "Ich werde lernen, wie man Heiligabend im Hotel feiert." Der Grund: Der Sportler stehe an den Feiertagen mit seinem Team auf dem Football-Feld. "Und ich werde lernen müssen, wie man einerseits Weihnachten feiert und andererseits immer noch da rausgeht und ein Profi ist", erklärte Tom außerdem.

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Tom Brady und ihre Kinder

Instagram / gisele Gisele Bündchens Kinder Vivian und Benjamin im Dezember 2022

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei einem Event in New York im Mai 2017

